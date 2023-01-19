МИД России ввел санкции против 31 новозеландского чиновника и журналиста
МИД России запретил въезд еще для 31 гражданина Новой Зеландии в ответ на расширение этой страной антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», – говорится в сообщении.
В МИД РФ добавили, что власти Новой Зеландии не планируют отказываться от взятого антироссийского курса, а потому работа по расширению российского «стоп-листа» будет продолжена.
Новая Зеландия в прошлый раз расширила санкции против России 12 декабря. Тогда под ограничения попали 23 россиян, в том числе, глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Всего с начала спецоперации на Украине Новая Зеландия ввела санкции против 1200 россиян и компаний РФ. В ноябре под санкции Веллингтона попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указанные как «дочери президента РФ Владимира Путина» Мария Воронцова и Катерина Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сам уже находится под санкциями.
17 января МИД России объявил о расширении списка представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию в ответ на санкции, введенные ЕС в рамках девятого пакета 16 декабря 2022 г., а также на резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма».