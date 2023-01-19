МИД России ввел санкции против 31 новозеландского чиновника и журналиста

Новая Зеландия в прошлый раз расширила санкции против России 12 декабря. Тогда под ограничения попали 23 россиян, в том числе, глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Всего с начала спецоперации на Украине Новая Зеландия ввела санкции против 1200 россиян и компаний РФ. В ноябре под санкции Веллингтона попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указанные как «дочери президента РФ Владимира Путина» Мария Воронцова и Катерина Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сам уже находится под санкциями.