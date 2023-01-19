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Борис Писториус вступил в должность министра обороны Германии

Ведомости

Борис Писториус стал новым министром обороны Германии, сегодня он принял присягу в бундестаге, сообщается на сайте правительства.

«Я клянусь, что посвящу свои силы на благо немецкого народа, буду увеличивать его пользу и защищать от вреда, блюсти и защищать основной закон и законы федерации», – говорится, в частности, в тексте присяги, опубликованной правительством.

Принимая присягу, как передает Dpiegel, Писториус воспользовался правом не завершать ее формулировкой «Да поможет мне Бог».

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Писториус стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет. Он родился в 1962 г., ранее занимал пост главы МВД Нижней Саксонии (с 2013 г.). С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).

Предшественница Писториуса на этому посту Кристине Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. До нее министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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