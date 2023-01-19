Борис Писториус вступил в должность министра обороны Германии

Писториус стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет. Он родился в 1962 г., ранее занимал пост главы МВД Нижней Саксонии (с 2013 г.). С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).