Борис Писториус вступил в должность министра обороны Германии
Борис Писториус стал новым министром обороны Германии, сегодня он принял присягу в бундестаге, сообщается на сайте правительства.
«Я клянусь, что посвящу свои силы на благо немецкого народа, буду увеличивать его пользу и защищать от вреда, блюсти и защищать основной закон и законы федерации», – говорится, в частности, в тексте присяги, опубликованной правительством.
Принимая присягу, как передает Dpiegel, Писториус воспользовался правом не завершать ее формулировкой «Да поможет мне Бог».
Писториус стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет. Он родился в 1962 г., ранее занимал пост главы МВД Нижней Саксонии (с 2013 г.). С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).
Предшественница Писториуса на этому посту Кристине Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. До нее министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.