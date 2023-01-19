Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за ситуации вокруг Украины
Сейчас Европа переживает беспрецедентный кризис из-за конфликта на Украине, решение этой проблемы кроется в обретении Европой экономического, технологического и военного суверенитета. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете El Pais.
«Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент», — заявил Макрон.
Он отметил, что экономически мир «построен на полярности» США и Китая. По словам французского лидера, перед Европой встает вопрос, следовать ли своим путем или «стать вассалом» одной из этих стран. Макрон подчеркнул, что ответом является экономическая, технологическая и военная независимость Европы.
«Другими словами, действительно могущественная Европа», — пояснил он.
Макрон отметил, что частично кризис вызван последствиями периода холодной войны и падением Берлинской стены, которые страны Европы «не полностью преодолели». Кроме того, по его словам, «глубокий кризис» переживает капиталистическая система и демократии западных стран, которые испытывают «своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров». В связи с этим французский лидер призвал «восстановить контроль в мире».
Накануне, 18 января, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня главными вызовами для человечества сегодня являются геополитический раскол и изменение климата. Он отметил, что сложившаяся ситуация в мире является «худшей за всю его жизнь».