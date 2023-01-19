Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за ситуации вокруг Украины

Он отметил, что экономически мир «построен на полярности» США и Китая. По словам французского лидера, перед Европой встает вопрос, следовать ли своим путем или «стать вассалом» одной из этих стран. Макрон подчеркнул, что ответом является экономическая, технологическая и военная независимость Европы.