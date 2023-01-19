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Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за ситуации вокруг Украины

Ведомости

Сейчас Европа переживает беспрецедентный кризис из-за конфликта на Украине, решение этой проблемы кроется в обретении Европой экономического, технологического и военного суверенитета. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете El Pais.

«Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент», — заявил Макрон. 

Он отметил, что экономически мир «построен на полярности» США и Китая. По словам французского лидера, перед Европой встает вопрос, следовать ли своим путем или «стать вассалом» одной из этих стран. Макрон подчеркнул, что ответом является экономическая, технологическая и военная независимость Европы. 

«Другими словами, действительно могущественная Европа», — пояснил он. 

Макрон отметил, что частично кризис вызван последствиями периода холодной войны и падением Берлинской стены, которые страны Европы «не полностью преодолели». Кроме того, по его словам, «глубокий кризис» переживает капиталистическая система и демократии западных стран, которые испытывают «своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров». В связи с этим французский лидер призвал «восстановить контроль в мире». 

Накануне, 18 января, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня главными вызовами для человечества сегодня являются геополитический раскол и изменение климата. Он отметил, что сложившаяся ситуация в мире является «худшей за всю его жизнь». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных