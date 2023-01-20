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Суд оштрафовал Трампа почти на $1 млн за необоснованный иск к Клинтон

Ведомости

Суд в штате Флорида обязал экс-президента США Дональда Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн в качестве судебных издержек бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и ее политической команде. Трамп утверждал, что они участвовали в заговоре против него, сообщает Bloomberg. 

Окружной судья Дональд Миддлбрукс из Уэст-Палм-Бич во Флориде заявил, что Трамп злоупотребил судебной системой, поскольку экс-президент обратился в суд не из правовых, а из политических соображений. По словам судьи, иск в отношении Клинтон вовсе «никогда не должен был быть подан». 

«Несостоятельность обвинений была очевидна с самого начала», — сказал Миддлбрукс, добавив, что «ни один разумный адвокат» не стал бы подавать такой иск.

В результате суд удовлетворил встречный иск Клинтон, в котором та обвинила Трампа в сознательной подаче иска с ложными обвинениями. Экс-президента США, его адвоката, а также юридическую фирму, которая занималась этим делом, оштрафовали на $937 000.

Трамп подал в суд на Клинтон в марте 2022 г., потребовав от нее компенсации в размере $70 млн. Он обвинял бывшего госсекретаря США и ее политических советников в попытке опорочить его в ходе предвыборной кампании 2016 г. По словам Трампа, команда Клинтон якобы распространяла ложные сведения о его связях с Россией.

В 2016 г. Дональд Трамп выиграл президентские выборы, обойдя Хиллари Клинтон. В 2017 г. его обвинили в связях с Россией. В докладе американской разведки «с высокой долей уверенности» утверждалось, что Москва вмешалась в президентские выборы США. В Кремле не раз указывали на бездоказательность обвинений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных