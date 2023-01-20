Суд оштрафовал Трампа почти на $1 млн за необоснованный иск к Клинтон

Трамп подал в суд на Клинтон в марте 2022 г., потребовав от нее компенсации в размере $70 млн. Он обвинял бывшего госсекретаря США и ее политических советников в попытке опорочить его в ходе предвыборной кампании 2016 г. По словам Трампа, команда Клинтон якобы распространяла ложные сведения о его связях с Россией.