Посол в Дании: перехват военных самолетов России используют для нагнетания
Истребители стран НАТО упорно вылетают на перехват российских военных самолетов, это используется для нагнетания напряженности, чтобы обосновать повышение военной активности НАТО в районе Балтийского моря, заявил посол России в Дании Владимира Барбин. Его комментарий телеканалу «ТВ2» опубликовала пресс-служба российского МИДа.
По словам Барбина, самолеты ВКС России регулярно летают между Санкт-Петербургом и Калининградом в международном воздушном пространстве, в том числе по согласованному «внетрассовому» маршруту над Балтикой. При этом российские самолеты регулярно перехватываются для «идентификации и сопровождения», сообщил посол. Он уточнил, что ранее Дания и другие страны НАТО отвергли предложения Москвы относительно мер безопасности в районе Балтийского моря.
«В частности, речь шла об обязательном использовании военными самолетами транспондеров. Изначально это была идея финского президента, которую Россия поддержала. Однако страны НАТО категорически отвергли эту инициативу, хотя в случае её реализации количество вылетов авиации для идентификации самолетов друг друга сократилось бы многократно. К минимуму был бы сведен и риск возникновения непреднамеренных инцидентов», – сообщил посол.
Он уточнил, что РФ соблюдает международные требования полетов, а правила евроконтроля допускают «поддержание связи при групповом перелете в строю (formation flight) с авиадиспетчером только самолетом-лидеровщиком». При этом, по словам Барбина, истребители стран НАТО «упорно вылетают на перехват сопровождающих его якобы «неопознанных» самолетов».
«Сюжеты с перехватом российских военных самолетов используются для нагнетания напряженности в целях обоснования повышения военной активности НАТО в районе Балтийского моря, осуществления вблизи российской границы полетов самолетов стратегической авиации ВВС США, способных нести ядерные заряды», – сказал посол, добавив, что российские самолеты за последний год также чаще были вынуждены сопровождать авиацию и облетать военные корабли НАТО у границ России.