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Посол в Дании: перехват военных самолетов России используют для нагнетания

Ведомости

Истребители стран НАТО упорно вылетают на перехват российских военных самолетов, это используется для нагнетания напряженности, чтобы обосновать повышение военной активности НАТО в районе Балтийского моря, заявил посол России в Дании Владимира Барбин. Его комментарий  телеканалу «ТВ2» опубликовала пресс-служба российского МИДа.

По словам Барбина, самолеты ВКС России регулярно летают между Санкт-Петербургом и Калининградом в международном воздушном пространстве, в том числе по согласованному «внетрассовому» маршруту над Балтикой. При этом российские самолеты регулярно перехватываются для «идентификации и сопровождения», сообщил посол. Он уточнил, что ранее Дания и другие страны НАТО отвергли предложения Москвы относительно мер безопасности в районе Балтийского моря. 

«В частности, речь шла об обязательном использовании военными самолетами транспондеров. Изначально это была идея финского президента, которую Россия поддержала. Однако страны НАТО категорически отвергли эту инициативу, хотя в случае её реализации количество вылетов авиации для идентификации самолетов друг друга сократилось бы многократно. К минимуму был бы сведен и риск возникновения непреднамеренных инцидентов», – сообщил посол.

Он уточнил, что РФ соблюдает международные требования полетов, а правила евроконтроля допускают «поддержание связи при групповом перелете в строю (formation flight) с авиадиспетчером только самолетом-лидеровщиком». При этом, по словам Барбина, истребители стран НАТО «упорно вылетают на перехват сопровождающих его якобы «неопознанных» самолетов».

«Сюжеты с перехватом российских военных самолетов используются для нагнетания напряженности в целях обоснования повышения военной активности НАТО в районе Балтийского моря, осуществления вблизи российской границы полетов самолетов стратегической авиации ВВС США, способных нести ядерные заряды», – сказал посол, добавив, что российские самолеты за последний год также чаще были вынуждены сопровождать авиацию и облетать военные корабли НАТО у границ России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных