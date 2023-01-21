Посол в Дании: перехват военных самолетов России используют для нагнетания

По словам Барбина, самолеты ВКС России регулярно летают между Санкт-Петербургом и Калининградом в международном воздушном пространстве, в том числе по согласованному «внетрассовому» маршруту над Балтикой. При этом российские самолеты регулярно перехватываются для «идентификации и сопровождения», сообщил посол. Он уточнил, что ранее Дания и другие страны НАТО отвергли предложения Москвы относительно мер безопасности в районе Балтийского моря.