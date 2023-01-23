Песков не счел важным признание США ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Признание американскими властями ЧВК «Вагнер» преступной организацией не имеет никакого значения ни для России, ни для самой организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК "Вагнер"», — сказал он.
20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции.
В ответ основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что теперь «Вагнер» и американцы – коллеги. Позже в открытом письме он попросил Кирби назвать, какое именно преступление совершила организация.
США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин. Бизнесмен долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.
В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.
9 января газета Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома писала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. По данным издания, Вашингтон начал собирать данные о деятельности группы в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. 13 января советник госдепа Дерек Шолле заявил, что Вашингтон ведет работу по нейтрализации «Вагнера».