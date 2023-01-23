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Крис Хипкинз станет новым премьер-министром Новой Зеландии

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Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз станет новым премьер-министром после отставки Джасинды Ардерн, передает издание The New Zealand Herald.

Хипкинс был единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии, поэтому голосование было формальностью. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти 25 января.

Новый глава правительства ранее отметил, что «с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра». Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони.

Хипкинс сменил на этом посту Джасинду Ардерн, которая возглавляла кабинет министров и Лейбористскую партию с 2017 г. Свой уход с должности она объяснила усталостью.

Хипкинс был министром образования Новой Зеландии с 2017 г., министром полиции – с 2022 г. С июля по ноябрь 2020 г., во время пандемии COVID-19, занимал пост министра здравоохранения. С ноября 2020-го по июнь 2022 г. был министром, ответственным за меры против коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных