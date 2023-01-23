Крис Хипкинз станет новым премьер-министром Новой Зеландии

Хипкинс был министром образования Новой Зеландии с 2017 г., министром полиции – с 2022 г. С июля по ноябрь 2020 г., во время пандемии COVID-19, занимал пост министра здравоохранения. С ноября 2020-го по июнь 2022 г. был министром, ответственным за меры против коронавируса.