В Госдуме назвали небезопасными поездки депутатов за рубеж
Норма, согласно которой депутаты Госдумы начнут предупреждать о своих поездках за границу, будет рассмотрена на пленарном заседании 24 января, сообщил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
«Это поправки в регламент Госдумы, обязывающие депутата оповестить комиссию о выезде. Не получить разрешение – я подчеркиваю, а оповестить. <…> Это норма будет вынесена сегодня в конец заседания и планируется к принятию в соответствии с поручением председателя Госдумы [Вячеслава Володина]», – отметил он.
Ранее 24 января о предложении Володина рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). В соответствии с ним депутатам нужно уведомлять о выезде за пределы России комитет нижней палаты по контролю, а председателям комитетов и вице-спикерам – спикера Госдумы. Матвеев уточнил, что изменения не коснутся служебных командировок.
После этого глава комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия») сообщил, что норма будет рекомендательной и регламент будет побуждать депутатов информировать о мотивах выезда. «Могут быть уважительные причины, а могут быть поездки погулять», – сказал он «РИА Новости».
Внимание к выездам за рубеж – это «вопрос безопасности», заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), уточнив, что самих поправок в регламент он пока не видел.
«Депутаты [Госдумы] – под санкциями. Несмотря на то, что большинство мира, а именно три четверти, к санкциям не присоединились, у нас только за последнее время было несколько случаев, когда в Европе детей губернаторов [сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема] задерживали и пытались дела возбудить», – объяснил он. Кроме этого, на ряд депутатов возбуждены уголовные дела на Украине, по некоторым из них они объявлены в розыск и, если они прилетят в любую страну, их могут по этому заявлению «просто закрыть», считает Гусев.
«Уведомляй – не уведомляй, кто тебя потом спасть будет? То есть человек, зная о риске, едет туда [за границу], а потом мы тратим государственные деньги, когда МИД и другие организации пытаются его спасти», – сказал депутат. Более жесткие меры (такие, как ограничения на выезд депутатов) пока не обсуждаются, утверждает Гусев. Но если давление на Россию будет усиливаться, может наступить момент, когда они «покажутся нормальными».
В сентябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. В список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы.
В январе 2023 г. произошло несколько скандалов с участием региональных депутатов, которые не скрывали свой отдых за границей. 10 января депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко был исключен из числа сторонников «Единой России» после публикации фото с пробежки из Дубая. Затем его исключила из своего состава и фракция «ЕР». После этого губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников разных уровней воздержаться от отпусков за рубежом и вместо этого заняться помощью нуждающимся.
В новогодние каникулы секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал видео из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На нем тот наливал в стакан пиво, поздравлял всех с Новым годом и желал «много денег и много хорошего настроения». В ответ Турчак предложил Васильеву и его жене, тоже депутату, сдать свои мандаты. Он назвал видео проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал Турчак.
Аппаратные ограничения на отпуск депутатов и чиновников за границей сейчас отсутствуют, это «скорее этический вопрос», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.