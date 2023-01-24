В Госдуме назвали небезопасными поездки депутатов за рубеж

«Депутаты [Госдумы] – под санкциями. Несмотря на то, что большинство мира, а именно три четверти, к санкциям не присоединились, у нас только за последнее время было несколько случаев, когда в Европе детей губернаторов [сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема] задерживали и пытались дела возбудить», – объяснил он. Кроме этого, на ряд депутатов возбуждены уголовные дела на Украине, по некоторым из них они объявлены в розыск и, если они прилетят в любую страну, их могут по этому заявлению «просто закрыть», считает Гусев.