В Кремле рассказали детали встречи Путина со студентами МГУ 25 января
25 января (в Татьянин день) президент РФ Владимир Путин посетит МГУ, где пообщается со студентами и осмотрит новый корпус университета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«25 января в День российского студенчества Владимир Путин посетит ведущий вуз страны — МГУ имени М. В. Ломоносова», — говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что главе государства также расскажут о планах развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.
22 января визит Путина в МГУ анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечалось, что на этой неделе он также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
25 января в России отмечают День российского студенчества. Данный праздник был учрежден указом главы государства в 2005 г. В предыдущий раз Путин встречался со студентами МГУ в Татьянин день в 2017 г.
В январе 2019 г. он также посещал историческое здание МГУ на Моховой улице, в котором сейчас располагается Институт стран Африки и Азии. Тогда Путин побывал в Музее антропологии МГУ и пообщался со студентами вуза.