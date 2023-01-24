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В Кремле рассказали детали встречи Путина со студентами МГУ 25 января

Ведомости

25 января (в Татьянин день) президент РФ Владимир Путин посетит МГУ, где пообщается со студентами и осмотрит новый корпус университета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«25 января в День российского студенчества Владимир Путин посетит ведущий вуз страны — МГУ имени М. В. Ломоносова», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что главе государства также расскажут о планах развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах. 

22 января визит Путина в МГУ анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечалось, что на этой неделе он также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

25 января в России отмечают День российского студенчества. Данный праздник был учрежден указом главы государства в 2005 г. В предыдущий раз Путин встречался со студентами МГУ в Татьянин день в 2017 г. 

В январе 2019 г. он также посещал историческое здание МГУ на Моховой улице, в котором сейчас располагается Институт стран Африки и Азии. Тогда Путин побывал в Музее антропологии МГУ и пообщался со студентами вуза. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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