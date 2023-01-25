В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций

В предыдущий раз глава государства встречался с главами думских фракций и руководством ГД 7 июля 2022 г. Тогда он поблагодарил парламентариев за оперативную и компетентную работу в условиях, сложившихся после начала спецоперации на Украине, а также за поддержку жителей Донбасса.