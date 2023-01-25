В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями думских фракций в феврале, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщив, что 24 января этот вопрос обсуждался на встрече Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Представитель Кремля рассказал, что 24 января, «поздно-поздно вечером» прошла встреча главы государства с Володиным. По его словам, в ходе встречи обсуждались планы работы и приоритетные задачи Госдумы на 2023 г. «Кроме того, также обсуждалась предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце», – отметил Песков.
В начале этого месяца лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным. «Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы», – отмечал политик. На встрече должны быть обсуждены итоги 2022 г., ставшего «одним из самых сложных и ответственных», а также обменяться опытом, уточнил Зюганов.
В предыдущий раз глава государства встречался с главами думских фракций и руководством ГД 7 июля 2022 г. Тогда он поблагодарил парламентариев за оперативную и компетентную работу в условиях, сложившихся после начала спецоперации на Украине, а также за поддержку жителей Донбасса.