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В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями думских фракций в феврале, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщив, что 24 января этот вопрос обсуждался на встрече Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Представитель Кремля рассказал, что 24 января, «поздно-поздно вечером» прошла встреча главы государства с Володиным. По его словам, в ходе встречи обсуждались планы работы и приоритетные задачи Госдумы на 2023 г. «Кроме того, также обсуждалась предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце», – отметил Песков.

В начале этого месяца лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным. «Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы», – отмечал политик. На встрече должны быть обсуждены итоги 2022 г., ставшего «одним из самых сложных и ответственных», а также обменяться опытом, уточнил Зюганов.

В предыдущий раз глава государства встречался с главами думских фракций и руководством ГД 7 июля 2022 г. Тогда он поблагодарил парламентариев за оперативную и компетентную работу в условиях, сложившихся после начала спецоперации на Украине, а также за поддержку жителей Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных