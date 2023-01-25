Путин счел опасным привлечение студенческих отрядов в новые регионы
Студенческие отряды были бы востребованы для восстановления новых регионов России, однако на данный момент это слишком опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
«Идея хорошая... Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – сказал президент.
30 сентября 2022 г. Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.
В конце декабря глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удается выполнять с опережением. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.