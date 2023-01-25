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Путин счел опасным привлечение студенческих отрядов в новые регионы

Ведомости

Студенческие отряды были бы востребованы для восстановления новых регионов России, однако на данный момент это слишком опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Идея хорошая... Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – сказал президент.

30 сентября 2022 г. Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.

В конце декабря глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удается выполнять с опережением. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.

Ранее по теме: Файзуллин сообщил о восстановлении новых территорий с опережением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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