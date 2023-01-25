Путин счел опасным привлечение студенческих отрядов в новые регионы

«Идея хорошая... Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – сказал президент.