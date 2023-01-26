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Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Ведомости

В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Взрывы были слышны в Днепровском районе, заявил он.

«Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!», – написал он. Кличко затем сообщил, что взрывы прогремели в Днепровском районе.

Позже мэр Киева сообщил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненных. «Пострадавших госпитализировали медики», – написал он.

Ранее в Telegram-каналах Klymenko Time, «Политика Страны» сообщали о взрывах в разных областях Украины. В Одесской районной государственной администрации сообщили о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных