Кличко сообщил о взрыве в Киеве
В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Взрывы были слышны в Днепровском районе, заявил он.
«Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!», – написал он. Кличко затем сообщил, что взрывы прогремели в Днепровском районе.
Позже мэр Киева сообщил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненных. «Пострадавших госпитализировали медики», – написал он.
Ранее в Telegram-каналах Klymenko Time, «Политика Страны» сообщали о взрывах в разных областях Украины. В Одесской районной государственной администрации сообщили о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области.