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В Германии арестовали второго подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России

Ведомости

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Мюнхена граждана ФРГ, подозреваемого в соучастии в государственной измене, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Германии.

Там пояснили, что задержанный Артур Е. знаком с Карстеном Л. – сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND), арестованным еще в декабре 2022 г. Артур Е., утверждает следствие, получил от него некие данные и передал их затем российской разведке.

Обвиняемый предстал перед судом 23 января и был арестован, добавили в прокуратуре.

Как отмечает Der Spiegel, Карстен Л. недавно занял новую должность в отделе безопасности BND, на которой отвечал бы за проверку сотрудников и мог бы передать своим предполагаемым контактам в российской разведке личные сведения о «сотнях сотрудников» спецслужбы. Издание также указывает на то, что мотивы Карстена Л. по-прежнему остаются неясными, однако появляется все больше признаков того, что в деле «были замешаны деньги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных