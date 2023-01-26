В Германии арестовали второго подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Мюнхена граждана ФРГ, подозреваемого в соучастии в государственной измене, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Германии.
Там пояснили, что задержанный Артур Е. знаком с Карстеном Л. – сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND), арестованным еще в декабре 2022 г. Артур Е., утверждает следствие, получил от него некие данные и передал их затем российской разведке.
Обвиняемый предстал перед судом 23 января и был арестован, добавили в прокуратуре.
Как отмечает Der Spiegel, Карстен Л. недавно занял новую должность в отделе безопасности BND, на которой отвечал бы за проверку сотрудников и мог бы передать своим предполагаемым контактам в российской разведке личные сведения о «сотнях сотрудников» спецслужбы. Издание также указывает на то, что мотивы Карстена Л. по-прежнему остаются неясными, однако появляется все больше признаков того, что в деле «были замешаны деньги».