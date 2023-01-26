В Германии арестовали второго подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России

Как отмечает Der Spiegel, Карстен Л. недавно занял новую должность в отделе безопасности BND, на которой отвечал бы за проверку сотрудников и мог бы передать своим предполагаемым контактам в российской разведке личные сведения о «сотнях сотрудников» спецслужбы. Издание также указывает на то, что мотивы Карстена Л. по-прежнему остаются неясными, однако появляется все больше признаков того, что в деле «были замешаны деньги».