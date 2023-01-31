Пушилин заявил, что поставки танков Украине «ничего не решат»
Объявленные поставки танков Украине ничего не решат, России есть что противопоставить западной военной технике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с «РИА Новости».
«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном сдвиге сроков освобождения ДНР из-за поставок танков Украине, Пушилин отметил, что «эти танки ничего не решат». Он добавил, что у России есть возможность противодействовать западному вооружению.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.
В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. О планах передать Киеву танки уже сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Также свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.