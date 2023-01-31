Пушилин заявил, что поставки танков Украине «ничего не решат»

В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. О планах передать Киеву танки уже сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Также свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.