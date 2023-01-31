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Путин назначил замглавы МЧС Антона Герасимова

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – следует из указа президента. Указ вступает в силу со дня его подписания – 31 января.

По информации ТАСС, Герасимов будет отвечать за цифровые технологии и цифровизацию МЧС. Как пишет агентство, ранее от этой должности был освобожден Виктор Ничипорчук.

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Как ранее писал РБК, Герасимов – сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. По информации издания, до 2015 г. он был заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана. Он также был соучредителем компании «Линтехно», или лаборатории инновационных технологий при МГТУ. В 2015 г. Герасимов стал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По последним данным, прошлой осенью Герасимов занимал пост гендиректора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Уточнялось, что компания является разработчиком технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на разных языках мира и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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