Путин назначил замглавы МЧС Антона Герасимова
Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – следует из указа президента. Указ вступает в силу со дня его подписания – 31 января.
По информации ТАСС, Герасимов будет отвечать за цифровые технологии и цифровизацию МЧС. Как пишет агентство, ранее от этой должности был освобожден Виктор Ничипорчук.
Как ранее писал РБК, Герасимов – сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. По информации издания, до 2015 г. он был заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана. Он также был соучредителем компании «Линтехно», или лаборатории инновационных технологий при МГТУ. В 2015 г. Герасимов стал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По последним данным, прошлой осенью Герасимов занимал пост гендиректора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Уточнялось, что компания является разработчиком технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на разных языках мира и др.