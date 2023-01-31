Путин назначил замглавы МЧС Антона Герасимова

Как ранее писал РБК, Герасимов – сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. По информации издания, до 2015 г. он был заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана. Он также был соучредителем компании «Линтехно», или лаборатории инновационных технологий при МГТУ. В 2015 г. Герасимов стал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.