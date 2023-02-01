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Антонов указал на противоречие в заявлениях США по биолабораториям на Украине

Ведомости

США делают противоречивые заявления по биологическим лабораториям на Украине, это лишь подтверждает, что Вашингтону «было и есть что скрывать». Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби об исследованиях США по предотвращению пандемии коронавируса.

«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — приводятся слова посла в Telegram-канале дипмиссии. 

Антонов заявил, что заявление Кирби о прекращении работы лабораторий США на Украине до начала спецоперации подтверждает, что Вашингтон не хотел, чтобы результаты исследований попали в руки российских военных. 

Он напомнил, что Россия неоднократно указывала на проведение США программ двойного назначения. Антонов подчеркнул, что у России есть материалы, которые доказывают причастность Вашингтона к созданию биологического оружия на Украине. В частности, речь идет об опытах с ВИЧ-инфекцией, заявил посол. 

Антонов также выразил уверенность, что рано или поздно США придется ответить на вопросы, поднятые Россией. Он подчеркнул, что «ложь имеет срок годности». 

Накануне, 31 января, Кирби в ходе брифинга заявил, что США совместно с Киевом проводили исследования по предотвращению пандемии. Обвинения РФ в размещении на Украине биолабораторий и разработки биологического оружия он назвал необоснованными. 

Минобороны РФ в марте 2022 г. показало документы, которые, как считают в ведомстве, доказывают, что на Украине занимались созданием компонентов биологического оружия. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине существовала «сеть из десятков лабораторий», где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. 

В Вашингтоне и Киеве обвинения РФ неоднократно отвергали. В частности, президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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