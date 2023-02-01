Антонов указал на противоречие в заявлениях США по биолабораториям на Украине

«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — приводятся слова посла в Telegram-канале дипмиссии.