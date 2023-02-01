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Минздрав выступает за продолжение сотрудничества с ВОЗ

Ведомости

России необходимо продолжать коммуникации в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для продвижения своих позиций и формирования круга сторонников, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время правительственного часа в Совфеде.

«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать, это обмен информации и штаммами, ряд вопросов регуляторики и т. д. Но мы развернули коалицию стран – наших друзей, которые блокируют направления [по смене пола]. Нужно продвигать свои позиции, а не просто закрываться, тот ли путь? Нам нужно формировать круг сторонников, мир не должен быть однополярным», – рассказал Мурашко.

Сейчас в ВОЗ у России много сторонников, которые, в частности, заблокировали на прошлом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения антироссийскую декларацию, добавил он.

Позицию Минздрава поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявив, как передает «РИА Новости», что «не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных