Минздрав выступает за продолжение сотрудничества с ВОЗ
России необходимо продолжать коммуникации в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для продвижения своих позиций и формирования круга сторонников, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время правительственного часа в Совфеде.
«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать, это обмен информации и штаммами, ряд вопросов регуляторики и т. д. Но мы развернули коалицию стран – наших друзей, которые блокируют направления [по смене пола]. Нужно продвигать свои позиции, а не просто закрываться, тот ли путь? Нам нужно формировать круг сторонников, мир не должен быть однополярным», – рассказал Мурашко.
Сейчас в ВОЗ у России много сторонников, которые, в частности, заблокировали на прошлом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения антироссийскую декларацию, добавил он.
Позицию Минздрава поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявив, как передает «РИА Новости», что «не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований».