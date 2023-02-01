Минздрав выступает за продолжение сотрудничества с ВОЗ

«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать, это обмен информации и штаммами, ряд вопросов регуляторики и т. д. Но мы развернули коалицию стран – наших друзей, которые блокируют направления [по смене пола]. Нужно продвигать свои позиции, а не просто закрываться, тот ли путь? Нам нужно формировать круг сторонников, мир не должен быть однополярным», – рассказал Мурашко.