Лавров заявил о важности «качественно» завершить конфликт на Украине

Глава МИДа допустил, что «чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр», тем скорее в мире поймут, что конфликт на Украине необходимо заканчивать. В то же время, подчеркнул Лавров, урегулирование конфликта станет возможным только в том случае, если Запад прекратит вести настойчивую линию «все это не заканчивать никогда». Он вновь напомнил позицию США о необходимости «победы на поле боя».