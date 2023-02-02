Газета
Политика

Лавров заявил о важности «качественно» завершить конфликт на Украине

Ведомости

Урегулирования конфликта на Украине ждут все, однако важны не сроки, а результат. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы лишала всего русского», — сказал он.

Лавров пояснил, что дипломатами, военными и «людьми, которые хотят быть частью русской культуры», не движет вопрос о сроках завершения спецоперации. Для них важнее сделать свою работу «четко, быстро, минимизируя потери». 

Глава МИДа допустил, что «чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр», тем скорее в мире поймут, что конфликт на Украине необходимо заканчивать. В то же время, подчеркнул Лавров, урегулирование конфликта станет возможным только в том случае, если Запад прекратит вести настойчивую линию «все это не заканчивать никогда». Он вновь напомнил позицию США о необходимости «победы на поле боя».

В российском МИДе ранее неоднократно обвиняли США в накачивании Украины оружием и желании затянуть конфликт. В конце 2022 г. Лавров заявил, что Вашингтон стремится придать конфликту на Украине более ожесточенный характер. 

В начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. В Кремле также отмечали, что пока не видят перспетив дипломатического разрешения конфликта. Накануне, 1 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов России и США также нет планов проводить переговоры.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных