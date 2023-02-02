Лавров заявил о важности «качественно» завершить конфликт на Украине
Урегулирования конфликта на Украине ждут все, однако важны не сроки, а результат. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».
«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы лишала всего русского», — сказал он.
Лавров пояснил, что дипломатами, военными и «людьми, которые хотят быть частью русской культуры», не движет вопрос о сроках завершения спецоперации. Для них важнее сделать свою работу «четко, быстро, минимизируя потери».
Глава МИДа допустил, что «чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр», тем скорее в мире поймут, что конфликт на Украине необходимо заканчивать. В то же время, подчеркнул Лавров, урегулирование конфликта станет возможным только в том случае, если Запад прекратит вести настойчивую линию «все это не заканчивать никогда». Он вновь напомнил позицию США о необходимости «победы на поле боя».
В российском МИДе ранее неоднократно обвиняли США в накачивании Украины оружием и желании затянуть конфликт. В конце 2022 г. Лавров заявил, что Вашингтон стремится придать конфликту на Украине более ожесточенный характер.
В начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. В Кремле также отмечали, что пока не видят перспетив дипломатического разрешения конфликта. Накануне, 1 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов России и США также нет планов проводить переговоры.