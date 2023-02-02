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В МИДе пообещали ответ на объявление дипломатов персонами нон грата в Австрии

Ведомости

Россия даст ответ на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата, пишут «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», – заявили в российском ведомстве.

2 февраля МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сообщалось, что сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с их деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.

До этого, 7 апреля, МИД Австрии сообщил о высылке четырех российских дипломатов. В министерстве заявили, что россияне якобы совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве.

Днем ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе, поскольку большинство из них превратились, по его мнению, из дипломатических организаций в «пропагандистские».

Ранее по теме: Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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