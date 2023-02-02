В МИДе пообещали ответ на объявление дипломатов персонами нон грата в Австрии
Россия даст ответ на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата, пишут «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», – заявили в российском ведомстве.
2 февраля МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сообщалось, что сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с их деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.
Днем ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе, поскольку большинство из них превратились, по его мнению, из дипломатических организаций в «пропагандистские».