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Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине

Ведомости

Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он попросил не преувеличивать значение этой группы.

«Я, честно говоря, не предлагаю преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую бы играла ЧВК с таким названием», – ответил пресс-секретарь журналистам.

«Группа Моцарта» – частная военная компания, основанная Эндрю Милберном, экс-полковником морской пехоты США. Группа занималась обучением украинских военных в составе 30 добровольцев из западных стран, заявляли в ЧВК. 1 февраля Милберн написал в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что компания прекращает свою деятельность на территории Украины. Милберн добавил, что, несмотря на уход группы, «люди останутся» и смогут тренировать украинских военных под другими названиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных