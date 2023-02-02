Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине
Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он попросил не преувеличивать значение этой группы.
«Я, честно говоря, не предлагаю преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую бы играла ЧВК с таким названием», – ответил пресс-секретарь журналистам.
«Группа Моцарта» – частная военная компания, основанная Эндрю Милберном, экс-полковником морской пехоты США. Группа занималась обучением украинских военных в составе 30 добровольцев из западных стран, заявляли в ЧВК. 1 февраля Милберн написал в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что компания прекращает свою деятельность на территории Украины. Милберн добавил, что, несмотря на уход группы, «люди останутся» и смогут тренировать украинских военных под другими названиями.