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OMV списал активы в России на 2,5 млрд евро

Ведомости

Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на сумму 2,5 млрд евро, сообщил на пресс-конференции глава OMV Альфред Штерн.

«Кризис между Россией и Украиной привел к списанию активов на 2,5 млрд евро», – сказал он (цитата по ТАСС).

Финансовый директор OMV Райнхард Флори также отметил, что компания в настоящее время не получает газ «Газпрома» по контракту для Германии. Поставки по договору в Австрии сильно колеблются, но в настоящее время составляют 100% от контрактных объемов. 

В апреле 2022 г. компания сообщила, что в первом квартале года списала активы почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и других, связанных с Россией. На потери от «Северного потока-2» пришлась почти половина. Отмечалось, что компания потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» СП по разработке Южно-Русского месторождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных