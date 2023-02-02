OMV списал активы в России на 2,5 млрд евро
Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на сумму 2,5 млрд евро, сообщил на пресс-конференции глава OMV Альфред Штерн.
«Кризис между Россией и Украиной привел к списанию активов на 2,5 млрд евро», – сказал он (цитата по ТАСС).
Финансовый директор OMV Райнхард Флори также отметил, что компания в настоящее время не получает газ «Газпрома» по контракту для Германии. Поставки по договору в Австрии сильно колеблются, но в настоящее время составляют 100% от контрактных объемов.
В апреле 2022 г. компания сообщила, что в первом квартале года списала активы почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и других, связанных с Россией. На потери от «Северного потока-2» пришлась почти половина. Отмечалось, что компания потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» СП по разработке Южно-Русского месторождения.