OMV списал активы в России на 2,5 млрд евро

В апреле 2022 г. компания сообщила, что в первом квартале года списала активы почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и других, связанных с Россией. На потери от «Северного потока-2» пришлась почти половина. Отмечалось, что компания потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» СП по разработке Южно-Русского месторождения.