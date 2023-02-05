МИД поддержал идею о возвращении РУДН имени Патриса Лумумбы
В министерстве иностранных дел России с воодушевлением восприняли дискуссию о возвращении РУДН имени первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Комментарий Захаровой по случаю 63-летия РУДН со дня основания опубликован на сайте ведомства в воскресенье.
«В МИД России с большим воодушевлением воспринята информация о развернувшейся в обществе широкой дискуссии по вопросу возвращения РУДН имени всемирно известного борца за свободу и независимость государств Африканского континента, первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы», – говорится в заявлении.
По словам Захаровой, инициативу поддержали аккредитованные в России главы африканских дипмиссий, они рассматривают ее как восстановление исторической справедливости. Аналогичные обращения МИД получил от землячеств ДР Конго, Египта, Камеруна, ЮАР и других африканских стран. Возвращение университету имени Лумумбы «придаст дополнительный импульс» развитию дружественных связей с партнерами РФ в Африке, считают в ведомстве.
Захарова также отметила, что РУДН был учрежден в «переломный для мировых трансформаций исторический период», когда последствия колониализма преодолевали народы Азии, Африки и Латинской Америки, а многие из них обращались за поддержкой к Москве.
Университету дружбы народов было присвоено имя Патриса Лумумбы 22 февраля 1961 г. 5 февраля 1992 г. распоряжением правительства РФ учебное заведение было переименовано в Российский университет дружбы народов.