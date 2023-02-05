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МИД поддержал идею о возвращении РУДН имени Патриса Лумумбы

Ведомости

В министерстве иностранных дел России с воодушевлением восприняли дискуссию о возвращении РУДН имени первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Комментарий Захаровой по случаю 63-летия РУДН со дня основания опубликован на сайте ведомства в воскресенье.

«В МИД России с большим воодушевлением воспринята информация о развернувшейся в обществе широкой дискуссии по вопросу возвращения РУДН имени всемирно известного борца за свободу и независимость государств Африканского континента, первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы», – говорится в заявлении.

По словам Захаровой, инициативу поддержали аккредитованные в России главы африканских дипмиссий, они рассматривают ее как восстановление исторической справедливости. Аналогичные обращения МИД получил от землячеств ДР Конго, Египта, Камеруна, ЮАР и других африканских стран. Возвращение университету имени Лумумбы «придаст дополнительный импульс» развитию дружественных связей с партнерами РФ в Африке, считают в ведомстве.

Захарова также отметила, что РУДН был учрежден в «переломный для мировых трансформаций исторический период», когда последствия колониализма преодолевали народы Азии, Африки и Латинской Америки, а многие из них обращались за поддержкой к Москве.

Университету дружбы народов было присвоено имя Патриса Лумумбы 22 февраля 1961 г. 5 февраля 1992 г. распоряжением правительства РФ учебное заведение было переименовано в Российский университет дружбы народов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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