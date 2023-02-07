РБК: Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации

По словам знакомого с подготовкой образцов источника, в новой форме будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей, ее внешний вид при этом в целом не изменится. В Минобороны отметили, что при работе над формой учитывались пожелания самих военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.