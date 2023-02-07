РБК: Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации
По словам знакомого с подготовкой образцов источника, в новой форме будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей, ее внешний вид при этом в целом не изменится. В Минобороны отметили, что при работе над формой учитывались пожелания самих военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
Там также отметили, что в состав обмундирования входит летняя, ветроводозащитная, демисезонная и зимняя полевая форма. В полевую форму также включены ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые. Поставки новой формы запланированы на весну 2023 г.
21 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна, по его словам, дает всё, что нужно военным.
21 октября Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Новую структуру возглавил Мишустин. В ее задачи входит материальное обеспечение российских войск, включая поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение медико-санитарным обслуживанием.