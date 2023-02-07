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РБК: Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации

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Минобороны России разработало новую форму для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, передает РБК со ссылкой на источник и представителя оборонного ведомства.

По словам знакомого с подготовкой образцов источника, в новой форме будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей, ее внешний вид при этом в целом не изменится. В Минобороны отметили, что при работе над формой учитывались пожелания самих военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

Там также отметили, что в состав обмундирования входит летняя, ветроводозащитная, демисезонная и зимняя полевая форма. В полевую форму также включены ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые. Поставки новой формы запланированы на весну 2023 г.

21 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна, по его словам, дает всё, что нужно военным.

21 октября Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Новую структуру возглавил Мишустин. В ее задачи входит материальное обеспечение российских войск, включая поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение медико-санитарным обслуживанием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных