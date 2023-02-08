Медведчук заявил о «хаосе» в случае вступления Украины в Евросоюз
Присоединение Украины к Евросоюзу добавило бы хаоса, которого и так в избытке, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью «РИА Новости».
«Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, ЕС не хотел. И проблема не в том, что Украина нищая страна, она-то, как раз не обделена ни природными ресурсами, ни трудолюбивым народом. Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли», – считает политик.
Однако, по мнению Медведчука, ЕС не собирался выпустить страну из-под своего влияния. По его словам, если Украина войдет «на орбиту обновленной России, то европейский миф разобьется так же, как американский». Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что главной задачей является не пустить Россию в Европу и «вбить клин между ЕС и РФ», отметил председатель.
16 января Медведчук рассказал «Известиям», что конфликт на Украине, как и холодная война, – закончится либо политической разрядкой, либо ядерной войной. Как тогда отметил политик, Украиной правит «партия войны», которая не желает проводить мирные переговоры и продолжает требовать больше оружия.