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Медведчук заявил о «хаосе» в случае вступления Украины в Евросоюз

Ведомости

Присоединение Украины к Евросоюзу добавило бы хаоса, которого и так в избытке, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью «РИА Новости».

«Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, ЕС не хотел. И проблема не в том, что Украина нищая страна, она-то, как раз не обделена ни природными ресурсами, ни трудолюбивым народом. Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли», – считает политик.

Однако, по мнению Медведчука, ЕС не собирался выпустить страну из-под своего влияния. По его словам, если Украина войдет «на орбиту обновленной России, то европейский миф разобьется так же, как американский». Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что главной задачей является не пустить Россию в Европу и «вбить клин между ЕС и РФ», отметил председатель.

16 января Медведчук рассказал «Известиям», что конфликт на Украине, как и холодная война, – закончится либо политической разрядкой, либо ядерной войной. Как тогда отметил политик, Украиной правит «партия войны», которая не желает проводить мирные переговоры и продолжает требовать больше оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных