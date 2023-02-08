Медведчук заявил о «хаосе» в случае вступления Украины в Евросоюз

«Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, ЕС не хотел. И проблема не в том, что Украина нищая страна, она-то, как раз не обделена ни природными ресурсами, ни трудолюбивым народом. Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли», – считает политик.