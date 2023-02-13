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Песков не стал комментировать данные о предложении Порошенко к Путину «забрать Донбасс»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал президенту России Владимиру Путину «забрать Донбасс». Ранее об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«Нет, я это оставлю без комментариев. Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных ему территорий так бы не действовал», — сказал Песков. 

Представитель Кремля напомнил о геноциде против населения Донбасса и обстрелах территории ДНР и ЛНР украинскими военными. По его словам, такое поведение киевского режима указывало на то, что регионы «как будто бы не нужны» властям Украины.

Накануне, 12 февраля, в беседе с телеканалом СТВ Медведчук заявил, что Порошенко «пытался избавиться» от Донбасса, поскольку регион был ему не нужен. По словам украинского политика, экс-президент предложил российскому лидеру «забрать Донбасс» в 2015 г., однако тогда Путин настаивал, что республики являются частью Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных