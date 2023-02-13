Песков не стал комментировать данные о предложении Порошенко к Путину «забрать Донбасс»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал президенту России Владимиру Путину «забрать Донбасс». Ранее об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
«Нет, я это оставлю без комментариев. Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных ему территорий так бы не действовал», — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил о геноциде против населения Донбасса и обстрелах территории ДНР и ЛНР украинскими военными. По его словам, такое поведение киевского режима указывало на то, что регионы «как будто бы не нужны» властям Украины.
Накануне, 12 февраля, в беседе с телеканалом СТВ Медведчук заявил, что Порошенко «пытался избавиться» от Донбасса, поскольку регион был ему не нужен. По словам украинского политика, экс-президент предложил российскому лидеру «забрать Донбасс» в 2015 г., однако тогда Путин настаивал, что республики являются частью Украины.