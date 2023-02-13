Песков не стал комментировать данные о предложении Порошенко к Путину «забрать Донбасс»

«Нет, я это оставлю без комментариев. Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных ему территорий так бы не действовал», — сказал Песков.