Около 6000 управленцев с новых территорий пройдут обучение в РАНХиГС в 2023 году
Около 6000 управленцев разных уровней власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут обучение в рамках специально запущенной программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС, передает пресс-служба академии в Telegram-канале.
«Цель обучения – ускоренная интеграция в российскую систему государственного управления. Новым регионам предстоит построить эффективную систему органов публичной власти в соответствии с российским законодательством», – говорится в сообщении. Всего обучение в этом году пройдут до 6000 человек.
В открытии программы «Современное публичное управление: теория и практика» приняли участие, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.