Российское посольство ответило на обвинения США о «депортации украинских детей»
Россия делает все возможное для защиты детей, вынужденных спасаться от «обстрелов и зверств» армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в США в ответ на обвинение Госдепа о «депортации украинских детей».
«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ <...> Вместо политизированных инсинуаций госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети», – говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что при помощи западного оружия, в частности американских реактивных систем HIMARS, украинские войска наносят «целенаправленные удары» по школам, детским садам и больницам. В представительстве отметили, что только за прошедший год на Донбассе погибло 153 ребенка, 279 были ранены.
«Эти факты бесстыдно замалчиваются Вашингтоном ради обеления себя и очернения России», – заключили в представительстве.
В российском посольстве прокомментировали слова представителя госдепартамента США Неда Прайса, который обвинял Москву в принудительной депортации детей Украины. 15 февраля США опубликовали доклад, подготовленный Йельской лабораторией гуманитарных исследований, о вывозе с украинской территории более 6000 детей. Также в докладе говорится, что власти России якобы «перевоспитывают» детей с целью привить им пророссийские взгляды.