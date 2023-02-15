Российское посольство ответило на обвинения США о «депортации украинских детей»

В посольстве добавили, что при помощи западного оружия, в частности американских реактивных систем HIMARS, украинские войска наносят «целенаправленные удары» по школам, детским садам и больницам. В представительстве отметили, что только за прошедший год на Донбассе погибло 153 ребенка, 279 были ранены.