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Российское посольство ответило на обвинения США о «депортации украинских детей»

Ведомости

Россия делает все возможное для защиты детей, вынужденных спасаться от «обстрелов и зверств» армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в США в ответ на обвинение Госдепа о «депортации украинских детей».

«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ <...> Вместо политизированных инсинуаций госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети», – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что при помощи западного оружия, в частности американских реактивных систем HIMARS, украинские войска наносят «целенаправленные удары» по школам, детским садам и больницам. В представительстве отметили, что только за прошедший год на Донбассе погибло 153 ребенка, 279 были ранены.

«Эти факты бесстыдно замалчиваются Вашингтоном ради обеления себя и очернения России», – заключили в представительстве.

В российском посольстве прокомментировали слова представителя госдепартамента США Неда Прайса, который обвинял Москву в принудительной депортации детей Украины. 15 февраля США опубликовали доклад, подготовленный Йельской лабораторией гуманитарных исследований, о вывозе с украинской территории более 6000 детей. Также в докладе говорится, что власти России якобы «перевоспитывают» детей с целью привить им пророссийские взгляды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных