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Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

Ведомости

Суд в Милане оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревали в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом сообщает агентство ANSA. 

По данным агентства, помимо Берлускони были оправданы остальные 28 подсудимых. Их подозревали в получении взяток за дачу ложных показаний по «делу Руби». Уточняется, что суд вынес такое решение в связи с «отсутствием факта» преступления.

Оправдательный приговор также получила Карима эль-Маруг (прозвище Руби) — основная фигурантка дела.

В 2013 г. миланский суд приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы за организацию секс-вечеринок на своей вилле Аркоре и интимную связь с на тот момент несовершеннолетней марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг. Однако в 2014 г. апелляционный суд Италии оправдал экс-премьера, в 2015 г. это решение подтвердил Верховный суд страны.

Однако в 2017 г. Берлускони предъявили обвинения в подкупе свидетелей по «делу Руби». Газета La Repubblica утверждала, что до конца 2016 г. политик выплачивал деньги четырем девушкам, которые участвовали в мероприятиях на вилле премьер-министра. Он передавал их через своего личного бухгалтера Джузеппе Спинелли.

В мае 2022 г. прокуратура Милана запросила для Берлускони шесть лет тюрьмы по делу о коррупции. Дело параллельно рассматривалось и в Риме. В ноябре прошлого года римский суд также оправдал экс-премьера ввиду «отсутствия факта» преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных