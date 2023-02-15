Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

В 2013 г. миланский суд приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы за организацию секс-вечеринок на своей вилле Аркоре и интимную связь с на тот момент несовершеннолетней марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг. Однако в 2014 г. апелляционный суд Италии оправдал экс-премьера, в 2015 г. это решение подтвердил Верховный суд страны.