Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей
Суд в Милане оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревали в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, помимо Берлускони были оправданы остальные 28 подсудимых. Их подозревали в получении взяток за дачу ложных показаний по «делу Руби». Уточняется, что суд вынес такое решение в связи с «отсутствием факта» преступления.
Оправдательный приговор также получила Карима эль-Маруг (прозвище Руби) — основная фигурантка дела.
В 2013 г. миланский суд приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы за организацию секс-вечеринок на своей вилле Аркоре и интимную связь с на тот момент несовершеннолетней марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг. Однако в 2014 г. апелляционный суд Италии оправдал экс-премьера, в 2015 г. это решение подтвердил Верховный суд страны.
Однако в 2017 г. Берлускони предъявили обвинения в подкупе свидетелей по «делу Руби». Газета La Repubblica утверждала, что до конца 2016 г. политик выплачивал деньги четырем девушкам, которые участвовали в мероприятиях на вилле премьер-министра. Он передавал их через своего личного бухгалтера Джузеппе Спинелли.
В мае 2022 г. прокуратура Милана запросила для Берлускони шесть лет тюрьмы по делу о коррупции. Дело параллельно рассматривалось и в Риме. В ноябре прошлого года римский суд также оправдал экс-премьера ввиду «отсутствия факта» преступления.