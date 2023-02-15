Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции по НАТО
Швеция и Финляндия могут уже к осени вступить в НАТО, поскольку они выполнили все условия Турции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.
«Обе страны выполнили все требования, изложенные в трехстороннем меморандуме (принятом совместно с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года), Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО», – сказал он (цит. по ТАСС).
Вместе с тем он отметил, что несмотря на это Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали документы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Столтенберг сообщил, что завтра, 16 февраля, полетит в Турцию в том числе для обсуждения этого вопроса.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря 2022 г. в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем признавал, что «переговоры приостановились» из-за акций Палудана.