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Рогов призвал Киев прекратить блокировку Каховского водохранилища

Ведомости

Украина должна разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, на берегу которого стоит Запорожская АЭС. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — сказал он. Рогов уточнил, что речь идет о Днепровской, Среднеднепровской, Каневской и Киевской ГЭС.

По словам Рогова, Киев продолжает «играть в опасные игры» вокруг ЗАЭС. Он пояснил, что дальнейшее снижение уровня воды чревато экологической катастрофой и может угрожать безопасности станции.

В то же время международные организации никак не реагируют на действия Украины, отметил Рогов. Чиновник призвал МАГАТЭ и другие экологические и правозащитные организации «действовать на упреждение, чтобы остановить обезумевшие киевские власти».

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, там же находится город Энергодар. В начале февраля МАГАТЭ выразило обеспокоенность из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище. Позже Рогов подтвердил, что уровень воды в водохранилище упал до рекордных отметок, и заявил, что таким образом Украина хочет дискредитировать работу ЗАЭС. Он подчеркнул, что ситуация на станции находится под контролем российских специалистов.

Ранее сегодня советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подчеркнул, что сейчас угрозы ядерной безопасности ЗАЭС нет. По его словам, для системы охлаждения станции воды хватает. В то же время снижение уровня воды в водохранилище Карчаа назвал «тревожным симптомом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных