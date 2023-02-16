Рогов призвал Киев прекратить блокировку Каховского водохранилища

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, там же находится город Энергодар. В начале февраля МАГАТЭ выразило обеспокоенность из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище. Позже Рогов подтвердил, что уровень воды в водохранилище упал до рекордных отметок, и заявил, что таким образом Украина хочет дискредитировать работу ЗАЭС. Он подчеркнул, что ситуация на станции находится под контролем российских специалистов.