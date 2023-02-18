В минобороны Британии исключили поставки Киеву истребителей до окончания СВО

По словам министра, такая позиция является «консенсусом среди западных партнеров». Он пояснил, что поставка самолетов наподобие Eurofighter возможна только после окончания боевых действий, поскольку подготовка пилотов занимает много времени. Однако в целом Лондон в какой-то момент готов «сделать этот шаг». «Мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это необходимо», — сказал Уоллес.