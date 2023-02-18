В минобороны Британии исключили поставки Киеву истребителей до окончания СВО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил быструю поставку Украине истребителей, самолеты могут отправить Киеву только после завершения боевых действий. Об этом Уоллес сообщил в интервью журналу Spiegel.
«Быстрых поставок истребителей не будет, уж точно не на этом этапе войны и уж точно не через шесть месяцев», — сказал Уоллес (цитата по RegionalHeute).
По словам министра, такая позиция является «консенсусом среди западных партнеров». Он пояснил, что поставка самолетов наподобие Eurofighter возможна только после окончания боевых действий, поскольку подготовка пилотов занимает много времени. Однако в целом Лондон в какой-то момент готов «сделать этот шаг». «Мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это необходимо», — сказал Уоллес.
Глава британского оборонного ведомства также предостерег от завышенных ожиданий по поводу решения о поставках Киеву танков. Вооружения хоть и «сделают украинцев сильнее», но они не являются «волшебным зельем», которое может все поменять, заявил он.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил, что обсуждал 8 февраля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей. Агентство Reuters также сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка Великобританией истребителей может лишь затянуть конфликт на территории страны.
14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.