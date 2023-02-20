В новых регионах России закроют возбужденные Киевом политические уголовные дела
Следственный комитет прекратит преследование жителей новых регионов по уголовным делам, возбужденным киевским режимом по политическим мотивам. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«Известно об имевших место фактах, когда граждане, проживающие в этих регионах до их вхождения в состав России, привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины», – сказал он.
По словам Бастрыкина, сейчас ведется работа по аннулированию правовых последствий этих решений.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, которое прошло в декабре 2022 г., поручил судебным и следственным ведомствам аннулировать уголовные дела, возбужденные до сентября по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 мая.