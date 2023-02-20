В новых регионах России закроют возбужденные Киевом политические уголовные дела

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, которое прошло в декабре 2022 г., поручил судебным и следственным ведомствам аннулировать уголовные дела, возбужденные до сентября по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 мая.