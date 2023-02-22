В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на краснолиманском направлении

20 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка, расположенного к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР. В оборонном ведомстве сообщали, что на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 115 человек, три боевые бронированные машины, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и др. В Минобороны также рассказали о продолжении нанесения ударов по позициям ВСУ на других направлениях. Так, на краснолиманском направлении украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и две боевые бронированные машин. Кроме того, под Херсоном, Малиновкой в Запорожье и Угледаром в ДНР ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ.