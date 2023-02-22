МИД КНР призвал провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках»
Китай уверен в необходимости провести объективное и беспристрастное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.
«Китайская сторона уверена, что в отношении этого нужно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование. Крайне необходимо установить тех, кто несет ответственность за это», – заявил он на регулярном брифинге.
Вэньбинь уже не раз говорил о необходимости проведения объективного и профессионального расследования данного инцидента, а также привлечении виновных к ответственности. В частности, такое заявление он сделал на прошлой неделе – 16 февраля.
В МИД Китая заявляли, что западные СМИ спекулировали на тему виновника взрывов «Северных потоков», но после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша – «потеряли дар речи».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.