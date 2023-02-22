МИД КНР призвал провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.