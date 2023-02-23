Sky News: Кулеба исключил удары западных истребителей по территории России

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», – сказал глава украинского МИДа о том, может ли он гарантировать, что Киев не будет использовать западные самолеты и другое оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России.