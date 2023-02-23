Sky News: Кулеба исключил удары западных истребителей по территории России
Украина не намерена использовать истребители, которые могут поставить Киеву западные страны, по объектам на территории России, заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает Sky News.
По словам Кулебы, его страна нуждается в самолетах для «нанесения ударов по России на оккупированных территориях Украины».
«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», – сказал глава украинского МИДа о том, может ли он гарантировать, что Киев не будет использовать западные самолеты и другое оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России.
14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам.
На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил быструю поставку Украине истребителей, по его словам, самолеты могут отправить Киеву только после завершения боевых действий. В ФРГ позднее заявили об отсутствии на вооружении запрашиваемых Киевом самолетов. Власти Польши также сообщили, что у страны недостаточно истребителей для передачи Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле говорили, что поставки Западом новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.