Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух приграничных сел
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села Кореневского района Курской области, жертв в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрелу подверглись села Троицкое и Гордеевка, которые расположены на границе с Украиной.
«Никто не пострадал, существенных разрушений нет. В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стекла», – написал Старовойт.
20 февраля ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, пострадавших и повреждений в жилом секторе не было, но из-за атаки оказалось нарушено электроснабжение поселка. До этого, 19 февраля, ВСУ трижды обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, были повреждены три дома, рассказывал Старовойт.
Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.