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Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух приграничных сел

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села Кореневского района Курской области, жертв в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелу подверглись села Троицкое и Гордеевка, которые расположены на границе с Украиной.

«Никто не пострадал, существенных разрушений нет. В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стекла», – написал Старовойт.

20 февраля ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, пострадавших и повреждений в жилом секторе не было, но из-за атаки оказалось нарушено электроснабжение поселка. До этого, 19 февраля, ВСУ трижды обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, были повреждены три дома, рассказывал Старовойт.

Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных