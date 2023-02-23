Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух приграничных сел

Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.