Курский губернатор сообщил об отключении электричества в восьми населенных пунктах
В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в восьми населенных пунктах Суджанского района Курской области нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности», – сказано в сообщении.
Старовойт отметил, что под обстрел также попал Кореневский район. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.