Песков: Путин обладает «полной палитрой мнений» о происходящем в ходе СВО

«Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому, действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО», – сказал Песков.