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Песков: Путин обладает «полной палитрой мнений» о происходящем в ходе СВО

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает «полной палитрой мнений» о происходящем в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому, действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО», – сказал Песков.

Споры и обсуждения вокруг военной операции на Украине неизбежны, уверен пресс-секретарь. Кремль пытается следить за дискуссиями во всех областях, а что касается СВО, то этот процесс не может не волновать общество. Песков отметил, что граждане не могут оставаться индифферентными к ситуации, в которой «подвергаются опасности жизни наших сограждан, бойцов, героев».

Пресс-секретарь также подчеркнул, что уровень доверия между властью и обществом будет сохраняться. «Здесь важно говорить об уровне поддержки Путина российским обществом. Мы видим, что на протяжении года этот уровень поддержки фактически не меняется. Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», – заявил он.

Песков также рассказал, что говорить об участии Путина в выборах 2024 г. преждевременно, т.к. президент еще не делал никаких заявлений. Он добавил, что электоральный сезон начнется ближе к IV кварталу этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных