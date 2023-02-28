Песков: Путин обладает «полной палитрой мнений» о происходящем в ходе СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает «полной палитрой мнений» о происходящем в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому, действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО», – сказал Песков.
Споры и обсуждения вокруг военной операции на Украине неизбежны, уверен пресс-секретарь. Кремль пытается следить за дискуссиями во всех областях, а что касается СВО, то этот процесс не может не волновать общество. Песков отметил, что граждане не могут оставаться индифферентными к ситуации, в которой «подвергаются опасности жизни наших сограждан, бойцов, героев».
Пресс-секретарь также подчеркнул, что уровень доверия между властью и обществом будет сохраняться. «Здесь важно говорить об уровне поддержки Путина российским обществом. Мы видим, что на протяжении года этот уровень поддержки фактически не меняется. Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», – заявил он.
Песков также рассказал, что говорить об участии Путина в выборах 2024 г. преждевременно, т.к. президент еще не делал никаких заявлений. Он добавил, что электоральный сезон начнется ближе к IV кварталу этого года.