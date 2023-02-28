Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время спецоперации

Путин назвал 2022 г. особым для всей страны и, в частности, для ФСБ. Он отметил, что, помимо участия в спецоперации, подразделения спецслужбы решали нестандартные оперативные задачи, служили на государственной границе и боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников ФСБ за работу.