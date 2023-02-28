Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время спецоперации
Подразделения ФСБ принимали участие в спецоперации, среди сотрудников ведомства есть потери. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ведомства.
«К сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Путин назвал 2022 г. особым для всей страны и, в частности, для ФСБ. Он отметил, что, помимо участия в спецоперации, подразделения спецслужбы решали нестандартные оперативные задачи, служили на государственной границе и боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников ФСБ за работу.
Президент призвал ведомство продолжать помогать российской армии в решении задач спецоперации. Речь в том числе идет о контрразведке, уточнил он. Путин обратил внимание на активизацию действий иностранной разведки и призвал ведомство реагировать на это. По словам главы государства, западные спецслужбы привлекли «дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы» против РФ.
Продолжая тему обеспечения безопасности страны, президент поручил ФСБ пресекать действия «тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество». Он отметил, что сейчас идут активные попытки «использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию». Путин подчеркнул, что необходимо противостоять «всей этой мрази».
Кроме того, глава государства призвал пристально следить за объектами критически важной инфраструктуры, предприятиями ОПК и ТЭК, а также за местами скопления людей. Он добавил, что важно усилить борьбу с коррупцией и контроль за гособоронзаказом и обеспечением армии.