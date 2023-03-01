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Пригожин опроверг обвинения США в закупке спутниковых снимков у Китая

Ведомости

ЧВК «Вагнер» не нуждается в снимках китайских спутников, поскольку у организации есть собственное оборудование. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические», — цитирует Пригожина пресс-служба.

Он иронично отметил, что госдеп США «немножечко провалился во времени». Пригожин также добавил, что у «Вагнера» есть возможность «наблюдать за всеми точками мира, в том числе за госдепом США». 

Накануне, 28 февраля, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк пояснил, что китайская Spacety Co попала под санкции из-за сотрудничества с ЧВК «Вагнер». По данным США, она передавала компании «Терра-Тех», которая, как утверждает госдеп, связана с ЧВК, спутниковые снимки территории Украины.

Ограничения в отношении китайской компании США ввели 24 февраля этого года. Тогда же в черный список попали несколько организаций из Канады. «Терра-Тех» находится под американскими санкциями с января, а «Вагнер» — с 2017 г. Кроме того, Вашингтон признал ЧВК «транснациональной преступной организацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных