Пригожин опроверг обвинения США в закупке спутниковых снимков у Китая

Ограничения в отношении китайской компании США ввели 24 февраля этого года. Тогда же в черный список попали несколько организаций из Канады. «Терра-Тех» находится под американскими санкциями с января, а «Вагнер» — с 2017 г. Кроме того, Вашингтон признал ЧВК «транснациональной преступной организацией».