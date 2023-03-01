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Лавров обсудил с главой МИД Индии повестку G20

Ведомости

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили двустороннее сотрудничество и повестку взаимодействия в рамках G20. Об этом индийский министр сообщил в своем Twitter.

«Состоялась широкая дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обменялись мнениями по нашему двустороннему сотрудничеству и вопросам G20», – написал он.

Встреча прошла в кулуарах саммита глав МИД стран «большой двадцатки», добавил Джайшанкар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала совместное фото Лаврова и Джайшанкара, однако детали переговоров на момент публикации заметки российская сторона пока не раскрывала.

В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России. 

По итогам состоявшейся в конце февраля встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 Индия указала на разные точки зрения на конфликт на Украине. В итоговом заявлении было отмечено, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных