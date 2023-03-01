Лавров обсудил с главой МИД Индии повестку G20

По итогам состоявшейся в конце февраля встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 Индия указала на разные точки зрения на конфликт на Украине. В итоговом заявлении было отмечено, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики».