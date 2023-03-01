Лавров обсудил с главой МИД Индии повестку G20
Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили двустороннее сотрудничество и повестку взаимодействия в рамках G20. Об этом индийский министр сообщил в своем Twitter.
«Состоялась широкая дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обменялись мнениями по нашему двустороннему сотрудничеству и вопросам G20», – написал он.
Встреча прошла в кулуарах саммита глав МИД стран «большой двадцатки», добавил Джайшанкар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала совместное фото Лаврова и Джайшанкара, однако детали переговоров на момент публикации заметки российская сторона пока не раскрывала.
В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.
По итогам состоявшейся в конце февраля встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 Индия указала на разные точки зрения на конфликт на Украине. В итоговом заявлении было отмечено, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики».