Газета
Политика

Лавров назвал далеко идущими планы сотрудничества России и Китая

Ведомости

У Москвы и Пекина далеко идущие планы развития сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Цинь Ганом, состоявшейся на полях саммита G20.

«У нас весьма далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия во всех областях и насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора во всей системе международных отношений», – сказал он.

Лавров также вновь поздравил Цинь Гана с назначением на пост министра, выразив уверенность, что сотрудничество двух стран позволит «поступательное продвижение по всем направлениям», которые были согласованы в том числе и на высшем уровне.

В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва приветствует конструктивную роль Пекина в разрешении острых международных вопросов, а также сходство взглядов сторон на причины украинского кризиса. Россия при этом привержена принципу неделимости безопасности, по которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой. Путин, в свою очередь, попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных