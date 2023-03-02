Лавров назвал далеко идущими планы сотрудничества России и Китая
У Москвы и Пекина далеко идущие планы развития сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Цинь Ганом, состоявшейся на полях саммита G20.
«У нас весьма далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия во всех областях и насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора во всей системе международных отношений», – сказал он.
Лавров также вновь поздравил Цинь Гана с назначением на пост министра, выразив уверенность, что сотрудничество двух стран позволит «поступательное продвижение по всем направлениям», которые были согласованы в том числе и на высшем уровне.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.
Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва приветствует конструктивную роль Пекина в разрешении острых международных вопросов, а также сходство взглядов сторон на причины украинского кризиса. Россия при этом привержена принципу неделимости безопасности, по которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой. Путин, в свою очередь, попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.