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Рогов сообщил о падении ракеты украинской ПВО на многоэтажку в Запорожье

Ведомости

В Запорожье ракета украинской ПВО упала на жилую многоэтажку, погибли три человека. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live».

«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

В результате обрушились три этажа, около десяти квартир были разрушены, добавил Рогов. По его словам, сейчас идет разбор завалов. Три человека погибли, еще три пострадали, они находятся в больнице, сообщил чиновник. Рогов уточнил, что спасти удалось 11 человек, включая одну беременную женщину, 17 человек были эвакуированы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В мае 2022 г. Рогов заявил, что под контролем российских сил находится более 70% территории Запорожской области. Город Запорожье сейчас продолжает удерживать украинская армия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных