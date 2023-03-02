Рогов сообщил о падении ракеты украинской ПВО на многоэтажку в Запорожье

В результате обрушились три этажа, около десяти квартир были разрушены, добавил Рогов. По его словам, сейчас идет разбор завалов. Три человека погибли, еще три пострадали, они находятся в больнице, сообщил чиновник. Рогов уточнил, что спасти удалось 11 человек, включая одну беременную женщину, 17 человек были эвакуированы.