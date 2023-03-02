Рогов сообщил о падении ракеты украинской ПВО на многоэтажку в Запорожье
В Запорожье ракета украинской ПВО упала на жилую многоэтажку, погибли три человека. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live».
«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
В результате обрушились три этажа, около десяти квартир были разрушены, добавил Рогов. По его словам, сейчас идет разбор завалов. Три человека погибли, еще три пострадали, они находятся в больнице, сообщил чиновник. Рогов уточнил, что спасти удалось 11 человек, включая одну беременную женщину, 17 человек были эвакуированы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В мае 2022 г. Рогов заявил, что под контролем российских сил находится более 70% территории Запорожской области. Город Запорожье сейчас продолжает удерживать украинская армия.