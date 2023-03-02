Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на должность президента Вьетнама
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Вьетнама Во Ван Тхыонга с избранием на эту должность. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. <...> Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – сказано в телеграмме.
Путин также отметил взаимное уважение и традиции дружбы, на которых основываются двусторонние отношения России и Вьетнама. Глава государства выразил надежду, что Во Ван Тхыонг будет предпринимать меру по развитию и укреплению российско-вьетнамского стратегического партнерства. По словам Путина, эти действия способствуют обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук возглавлял страну с 2021 г., а в январе 2023 г. он подал в отставку. Это произошло после того, как коммунистическая партия признала Фука ответственным за нарушения, которые допустили два вице-премьера и трое министров, повлекшие «очень серьезные последствия».
Ранее сегодня парламент страны избрал на должность нового президента Вьетнама члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга. В 2021 г. он стал членом постоянного секретариата ЦК коммунистической партии Вьетнама, а до этого он также работал на посту заведующего отделом партии по пропаганде и политическому воспитанию, а также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.