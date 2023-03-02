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Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на должность президента Вьетнама

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Вьетнама Во Ван Тхыонга с избранием на эту должность. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. <...> Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – сказано в телеграмме.

Путин также отметил взаимное уважение и традиции дружбы, на которых основываются двусторонние отношения России и Вьетнама. Глава государства выразил надежду, что Во Ван Тхыонг будет предпринимать меру по развитию и укреплению российско-вьетнамского стратегического партнерства. По словам Путина, эти действия способствуют обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук возглавлял страну с 2021 г., а в январе 2023 г. он подал в отставку. Это произошло после того, как коммунистическая партия признала Фука ответственным за нарушения, которые допустили два вице-премьера и трое министров, повлекшие «очень серьезные последствия». 

Ранее сегодня парламент страны избрал на должность нового президента Вьетнама члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга. В 2021 г. он стал членом постоянного секретариата ЦК коммунистической партии Вьетнама, а до этого он также работал на посту заведующего отделом партии по пропаганде и политическому воспитанию, а также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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