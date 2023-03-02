Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на должность президента Вьетнама

Ранее сегодня парламент страны избрал на должность нового президента Вьетнама члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга. В 2021 г. он стал членом постоянного секретариата ЦК коммунистической партии Вьетнама, а до этого он также работал на посту заведующего отделом партии по пропаганде и политическому воспитанию, а также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.