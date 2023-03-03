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Боррель выступил против исключения России из G20

Ведомости

Исключение России из G20 противоречит принципу многосторонних отношений. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Нью-Дели на международной политологической конференции Raisina Dialogue. 

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?» – сказал он (цит. по ТАСС). 

Боррель также напомнил о необходимости «слушать других». «Это важно, что мы можем сказать, что мы думаем, и получить ответ от другой стороны. Мы должны сохранить эту возможность», – подчеркнул Боррель. 

По его словам, прошедший в Индии саммит G20 оказался более продуктивным, чем встреча глав МИД на Бали в ноябре 2022 г., когда министр иностранных дел Сергей Лавров «приехал, выступил и уехал». 

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Встреча глав МИД стран G20 состоялась 1-2 марта в Индии, которая сейчас председательствует в «группе двадцати». Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.

В прошлом году саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 г. Российскую делегацию на саммите возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. 16 ноября страны G20 приняли совместное заявление по итогам саммита, в котором содержалась оценка влияния спецоперации России на Украине на мировую экономику. Ряд стран также выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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