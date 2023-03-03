Боррель выступил против исключения России из G20

В прошлом году саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 г. Российскую делегацию на саммите возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. 16 ноября страны G20 приняли совместное заявление по итогам саммита, в котором содержалась оценка влияния спецоперации России на Украине на мировую экономику. Ряд стран также выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций».