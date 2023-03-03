Захарова опровергла обсуждение обмена Уилана в разговоре Лаврова и Блинкена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали вопрос освобождение американца Пола Уилана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича [Лаврова], поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации», – сказано в сообщении.
Накануне, 2 марта, Захарова сообщила, что между Лавровым и Блинкеном прошла небольшая беседа «на ходу». По ее словам, инициатором разговора стала американская сторона. Какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план, отметила она.
Позже в Госдепе США сообщили, что разговор был коротким, его нельзя было назвать полноценной двусторонней встречей. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, в рамках этой беседы США затронули тему приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений, а также обсудили необходимость завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными.
Лавров и Блинкен оба принимали участие во встрече глав МИД стран G20, которая прошла в Индии 1-2 марта. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.
Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии. В США неоднократно отмечали, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по освобождению Уилана.