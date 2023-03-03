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Политика

Захарова опровергла обсуждение обмена Уилана в разговоре Лаврова и Блинкена

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали вопрос освобождение американца Пола Уилана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича [Лаврова], поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил  озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации», – сказано в сообщении.

Накануне, 2 марта, Захарова сообщила, что между Лавровым и Блинкеном прошла небольшая беседа «на ходу». По ее словам, инициатором разговора стала американская сторона. Какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план, отметила она. 

Позже в Госдепе США сообщили, что разговор был коротким, его нельзя было назвать полноценной двусторонней встречей. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, в рамках этой беседы США затронули тему приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений, а также обсудили необходимость завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными. 

Лавров и Блинкен оба принимали участие во встрече глав МИД стран G20, которая прошла в Индии 1-2 марта. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.

Ранее по теме: Россия выступила в Индии как партнёр «глобального Юга»

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии. В США неоднократно отмечали, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по освобождению Уилана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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