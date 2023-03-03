Захарова опровергла обсуждение обмена Уилана в разговоре Лаврова и Блинкена

Позже в Госдепе США сообщили, что разговор был коротким, его нельзя было назвать полноценной двусторонней встречей. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, в рамках этой беседы США затронули тему приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений, а также обсудили необходимость завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными.