В Белгородской области сообщили о трех сбитых ракетах

В начале февраля в Белгородской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.