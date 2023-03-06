В Белгородской области сообщили о трех сбитых ракетах
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты в Новом Осколе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. <...> Есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», – сказано в сообщении.
Гладков также сообщил, что в результате произошедшего пострадал один человек, он получил осколочные ранения руки. Бригада скорой помощи уже выехала к нему, добавил Гладков.
В начале февраля в Белгородской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.