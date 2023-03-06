Песков прокомментировал возможный визит Асада в Москву

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Тем более что, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визитов, поэтому мы никогда не спешим с анонсами. Своевременно вам все сообщим», – подчеркнул представитель Кремля.