Песков прокомментировал возможный визит Асада в Москву
Кремль заранее не анонсирует международные визиты, в том числе по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные о возможном визите сирийского лидера Башара Асада в Москву.
«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Тем более что, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визитов, поэтому мы никогда не спешим с анонсами. Своевременно вам все сообщим», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на информированный дипломатический источник писали, что Асад в середине марта приедет в Россию с официальным визитом. По словам собеседника, близкого к администрации президента, его может принять и российский лидер Владимир Путин.
Последний визит сирийского президента в российскую столицу состоялся до начала боевых действий на Украине – в середине сентября 2021 г.