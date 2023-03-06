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Песков прокомментировал возможный визит Асада в Москву

Ведомости

Кремль заранее не анонсирует международные визиты, в том числе по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные о возможном визите сирийского лидера Башара Асада в Москву.

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Тем более что, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визитов, поэтому мы никогда не спешим с анонсами. Своевременно вам все сообщим», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на информированный дипломатический источник писали, что Асад в середине марта приедет в Россию с официальным визитом. По словам собеседника, близкого к администрации президента, его может принять и российский лидер Владимир Путин.

Последний визит сирийского президента в российскую столицу состоялся до начала боевых действий на Украине – в середине сентября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных