Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

1 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что товарооборот России и Ирана за восемь месяцев с начала 2022 г. вырос на 36,4% до $3,3 млрд. В начале октября стало известно, что объем поставок товаров из Ирана на российский рынок с марта увеличился на 70%.