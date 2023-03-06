Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что в ходе беседы главы государств оценили текущий уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Путин и Раиси обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в области совместных инфраструктурных проектов, а также договорились о дальнейшем поддержании контактов.
В предыдущий раз Путин и Раиси общались по телефону 11 января. Тогда они также обсудили вопросы актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе выразили настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирии и восстановления ее территориальной целостности.
Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. 19 сентября 2022 г. Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам».
1 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что товарооборот России и Ирана за восемь месяцев с начала 2022 г. вырос на 36,4% до $3,3 млрд. В начале октября стало известно, что объем поставок товаров из Ирана на российский рынок с марта увеличился на 70%.