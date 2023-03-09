Президент Чехии Петр Павел принял присягу
Избранный в январе президент Чехии Петр Павел принял присягу и вступил в должность, сообщили на официальном сайте президента республики.
«За инаугурацией во Владиславском зале Пражского Града наблюдали парламентарии, сенаторы, члены правительства, дипломаты и оба предыдущих президента», – добавили в пресс-службе.
Павел победил на выборах 28 января, тогда его соперником был миллиардер и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. Павела поддержало более 3 млн избирателей – 58,3%, что стало рекордом в истории президентских выборов в республике.
Новый президент получил поддержку среди жителей крупных городов, интеллигенции, молодежи, людей в возрасте от 30 до 45 лет. Он стал четвертым президентом республики Чешской республики, образованной в 1993 г., сменив на этой должности Милоша Земана.
Павел – экс-генерал армии Чешской республики и бывший председатель военного комитета НАТО. Во время работы в должности председателя комитета альянса, Павел пытался наладить отношения между НАТО и Россией. После начала военной операции на Украине он не раз выражал поддержку Киеву. По его мнению, страна должна вести переговоры с РФ, но «с упором на уважение суверенитета других стран».