Президент Чехии Петр Павел принял присягу

Павел – экс-генерал армии Чешской республики и бывший председатель военного комитета НАТО. Во время работы в должности председателя комитета альянса, Павел пытался наладить отношения между НАТО и Россией. После начала военной операции на Украине он не раз выражал поддержку Киеву. По его мнению, страна должна вести переговоры с РФ, но «с упором на уважение суверенитета других стран».