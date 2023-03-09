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Президент Чехии Петр Павел принял присягу

Ведомости

Избранный в январе президент Чехии Петр Павел принял присягу и вступил в должность, сообщили на официальном сайте президента республики.

«За инаугурацией во Владиславском зале Пражского Града наблюдали парламентарии, сенаторы, члены правительства, дипломаты и оба предыдущих президента», – добавили в пресс-службе.

Павел победил на выборах 28 января, тогда его соперником был миллиардер и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. Павела поддержало более 3 млн избирателей – 58,3%, что стало рекордом в истории президентских выборов в республике.

Новый президент получил поддержку среди жителей крупных городов, интеллигенции, молодежи, людей в возрасте от 30 до 45 лет. Он стал четвертым президентом республики Чешской республики, образованной в 1993 г., сменив на этой должности Милоша Земана.

Павел – экс-генерал армии Чешской республики и бывший председатель военного комитета НАТО. Во время работы в должности председателя комитета альянса, Павел пытался наладить отношения между НАТО и Россией. После начала военной операции на Украине он не раз выражал поддержку Киеву. По его мнению, страна должна вести переговоры с РФ, но «с упором на уважение суверенитета других стран».

Ранее по теме: Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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